Знаменитий боксер брутальним нокаутом здобув чемпіонський титул

Знаменитий колумбійський боксер Елейдер Альварес (24-1, 13 КО) здобув ефектну перемогу над американцем Майклом Сілсом (24-2, 18 КО).

Десятираундовий поєдинок за вакантні пояси чемпіона за версіями WBC Continental Americas і WBO Inter-Continental пройшов у Вероні (США) і завершився достроково.

У сьомому раунді 35-річний колумбієць потужно пробив із правої, після чого його суперник вже не зміг піднятися. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

