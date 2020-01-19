Знаменитий боксер брутальним нокаутом здобув чемпіонський титул

Знаменитий колумбійський боксер Елейдер Альварес (24-1, 13 КО) здобув ефектну перемогу над американцем Майклом Сілсом (24-2, 18 КО).

Альварес – Сілс @trboxing

Десятираундовий поєдинок за вакантні пояси чемпіона за версіями WBC Continental Americas і WBO Inter-Continental пройшов у Вероні (США) і завершився достроково.

У сьомому раунді 35-річний колумбієць потужно пробив із правої, після чого його суперник вже не зміг піднятися. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

The sound of that right hand from Eleider Álvarez on Michael Seals : YIKES pic.twitter.com/kb8flnEjTw – Jimmy Clarke (@JimmyClarke) January 19, 2020

HOLYSH * T 😱😱😱



While fans are busy watching # UFC246, Eleider Alvarez just scored a body on #AlvarezSeals



WHAT A KNOCKOUT 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/N9fZb6w3kn – MMA India (@MMAIndiaShow) January 19, 2020

Новини Чемпіон світу з боксу сенсаційно програв нокаутом всі титули

Нагадаємо, що 5 серпня 2018 року Елейдер завоював титул чемпіона світу за версією WBO у напівважкій вазі, нокаутувавши в сьомому раунді Сергія Ковальова (32-3-1, 28 КО).

У бою-реванші 3 лютого 2019-го успіх був уже на боці росіянина, який переміг одноголосним рішенням суддів і повернув собі пояс.

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