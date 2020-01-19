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19 січня • оновлено в 18:27
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Знаменитий боксер брутальним нокаутом здобув чемпіонський титул

2.2т
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Знаменитий колумбійський боксер Елейдер Альварес (24-1, 13 КО) здобув ефектну перемогу над американцем Майклом Сілсом (24-2, 18 КО).

Альварес – Сілс

Альварес – Сілс

@trboxing

Десятираундовий поєдинок за вакантні пояси чемпіона за версіями WBC Continental Americas і WBO Inter-Continental пройшов у Вероні (США) і завершився достроково.

У сьомому раунді 35-річний колумбієць потужно пробив із правої, після чого його суперник вже не зміг піднятися. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Чемпіон світу з боксу сенсаційно програв нокаутом всі титули

Нагадаємо, що 5 серпня 2018 року Елейдер завоював титул чемпіона світу за версією WBO у напівважкій вазі, нокаутувавши в сьомому раунді Сергія Ковальова (32-3-1, 28 КО).

У бою-реванші 3 лютого 2019-го успіх був уже на боці росіянина, який переміг одноголосним рішенням суддів і повернув собі пояс.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Елейдер Альварес
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