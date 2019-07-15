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ЗМІ: український боксер проведе чемпіонський супербій із росіянином

7.4т Читати матеріал російською

Український чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі Олександр Гвоздик восени проведе перший у кар'єрі об'єднувальний поєдинок.

Наш співвітчизник битиметься з володарем поясу Міжнародної федерації боксу (IBF) росіянином Артуром Бетербієвим. Про це повідомляє відомий американський інсайдер Майк Коппінджер, пише vringe.com.

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Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

Top Rank

За його даними, промоутерська компанія Top Rank легендарного Боба Арума, яка співпрацює з обома бійцями, близька до завершення переговорів. На території США бій буде показаний на платформі ESPN. При цьому дата і точне місце проведення бою джерело не повідомляє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик у березні захистив чемпіонський пояс WBC в скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції, який, на думку українця, симулював травму.

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Тема
WBC
Особа
Олександр Гвоздик
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