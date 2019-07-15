ЗМІ: український боксер проведе чемпіонський супербій із росіянином

Український чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі Олександр Гвоздик восени проведе перший у кар'єрі об'єднувальний поєдинок.

Наш співвітчизник битиметься з володарем поясу Міжнародної федерації боксу (IBF) росіянином Артуром Бетербієвим. Про це повідомляє відомий американський інсайдер Майк Коппінджер, пише vringe.com.

Олександр Гвоздик Top Rank

За його даними, промоутерська компанія Top Rank легендарного Боба Арума, яка співпрацює з обома бійцями, близька до завершення переговорів. На території США бій буде показаний на платформі ESPN. При цьому дата і точне місце проведення бою джерело не повідомляє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик у березні захистив чемпіонський пояс WBC в скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції, який, на думку українця, симулював травму.

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