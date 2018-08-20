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ЗМІ назвали дату і місце бою Усик - Белью

1.6тЧитати новину російською

Поєдинок абсолютного чемпіона світу у важкій вазі українця Олександра Усика і британця Тоні Белью, найімовірніше, відбудеться у Лондоні.

Такі дані має авторитетне видання Boxing Scene, яке також підтверджує, що вечір боксу пройде 10 листопада. Промоутери обох боксерів досягли істотного прогресу в переговорах і офіційно про проведення бою Усик - Белью може бути оголошено найближчим часом.

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Очікується, що поєдинок пройде у важкій ваговій категорії, а після бою з Белью українець підніметься у надважкий дивізіон. На поєдинку будуть стояти чемпіонські пояси за всіма основними чотирма версіями (WBA, WBO, IBF, WBC), а також пояс журналу The Ring.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський промоутер Володимир Хрюнов заявив про те, що Олександр Усик повинен бути позбавлений одного з чемпіонських поясів.

Читайте всі новини по темі "Усик - Белью" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик - Белью
Особи
Олександр УсикТоні Белью
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Петров Василий
Петров Василий
Успехов и здоровье тебе в спорт..
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
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