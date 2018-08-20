ЗМІ назвали дату і місце бою Усик - Белью

Поєдинок абсолютного чемпіона світу у важкій вазі українця Олександра Усика і британця Тоні Белью, найімовірніше, відбудеться у Лондоні.

Такі дані має авторитетне видання Boxing Scene, яке також підтверджує, що вечір боксу пройде 10 листопада. Промоутери обох боксерів досягли істотного прогресу в переговорах і офіційно про проведення бою Усик - Белью може бути оголошено найближчим часом.

Очікується, що поєдинок пройде у важкій ваговій категорії, а після бою з Белью українець підніметься у надважкий дивізіон. На поєдинку будуть стояти чемпіонські пояси за всіма основними чотирма версіями (WBA, WBO, IBF, WBC), а також пояс журналу The Ring.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський промоутер Володимир Хрюнов заявив про те, що Олександр Усик повинен бути позбавлений одного з чемпіонських поясів.