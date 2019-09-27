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28 вересня • оновлено в 18:46
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"Зійде в катастрофу": Ф'юрі зробив сенсаційне зізнання про бій із Кличком

"Зійде в катастрофу": Ф'юрі зробив сенсаційне зізнання про бій із Кличком
Британець дав відверте інтерв'ю
17.3т Читати матеріал російською

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) зізнався, що заздалегідь знав про те, що після бою проти Володимира Кличка наприкінці 2015 року його життя перетвориться на жахіття.

"Коли мені запропонували бій із Кличком, я подумав: "Хм. Коли я виграю, у мене більше не буде цілей". Тому я майже напевно знав, чим все закінчиться... Що все зійде в катастрофу після тріумфу. Перед боєм сильно депресував. Знав, що виграю, і пам'ятаю, як говорив рідні: незалежно від результату, я, напевно, вже більше не буду потім боксувати", – цитує Ф'юрі Vringe.com.

За словами Ф'юрі, ейфорія від перемоги над Кличком, що тепер він – найсильніший у дивізіоні, тривала лічені хвилини.

"Вийшов, побив його. П'ять хвилин був щасливий, потім пішов в роздягальню, сів, і такий: "Все? Взяв п'ять світових поясів, побив другого за часом чемпіонства супертяжа в історії. Що ж далі? Сенсу більше немає. Все скінчено", – заявив Тайсон.

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З 2016-му, Ф'юрі відмовився від проведення матчу-реваншу з Володимиром Кличком через депресію і попався на кокаїні.

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Особи
Тайсон Ф'юрі Володимир Кличко
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