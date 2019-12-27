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27 грудня • оновлено в 11:23
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"Живемо один раз": Джошуа заявив про перехід у MMA

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Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа зізнався, що хотів би виступити в MMA при хорошій нагоді. Також Джошуа заявив, що міг би знятися у фільмі.

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

"Я планую виступити в ММА. Також хотілося б спробувати свої сили в кіно і взяти участь у зйомках – адже живемо один раз. У своєму житті не можна встановлювати якісь межі. Якщо у тебе з'являється можливість, мені здається, ти повинен випробувати себе і дізнатися, на що здатний", – цитує слова спортсмена Boxing Scene.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні Джошуа повернув собі чемпіонські титули за підсумками реваншу з Енді Руїсом.

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Автор
Денис Карпов
Тема
MMA
Особа
Ентоні Джошуа
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