"Живемо один раз": Джошуа заявив про перехід у MMA

Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа зізнався, що хотів би виступити в MMA при хорошій нагоді. Також Джошуа заявив, що міг би знятися у фільмі.

Ентоні Джошуа

"Я планую виступити в ММА. Також хотілося б спробувати свої сили в кіно і взяти участь у зйомках – адже живемо один раз. У своєму житті не можна встановлювати якісь межі. Якщо у тебе з'являється можливість, мені здається, ти повинен випробувати себе і дізнатися, на що здатний", – цитує слова спортсмена Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні Джошуа повернув собі чемпіонські титули за підсумками реваншу з Енді Руїсом.

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