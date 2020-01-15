В інтернеті набирає популярність відео боксерського тренування в одному зі спортзалів.

На відео один з учасників спарингу пропускає потужний удар в печінку, після якого з криками опускається на канвас рингу. Користувачі мережі не змогли стримати емоцій, коментуючи цей божевільний удар.

"Це дуже боляче, хоча він і не приклався сильно, напевно на вдиху попало! Жахливо боляче", - діляться своїми думками користувачі.

Новини Боксер образив бійця UFC і полетів у нокаут

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій між двома американськими бійцями MMA Еммануелем Келхоуном і Марком Ейтель на турнірі промоутерської організації Xtreme Knockout закінчився потужним нокаутом.

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