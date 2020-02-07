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8 лютого • оновлено в 08:08
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"Здачі даєш мені?" У мережі показали відео "жорстокого спарингу" Усика

4.6т
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Український супертяж Олександр Усик продовжує підготовку до свого другого бою в новій ваговій категорії.

Найбільш імовірно, наш співвітчизник битиметься з 36-річним британцем Дереком Чісорою у квітні або травні. Поки ж Усик старанно працює у тренажерному залі, де відточує свої навички.

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На сторінці All Stars Boxing Club у соціальній мережі Instagram було опубліковано відео тренування Олександра. Крім бою з тінню Усик також відпрацював на боксерському маятнику. "Ти здачі даєш мені? Так?" – кинув фразу під час "спарингу" наш супертяж.

Відзначимо, що Усик вважається явним фаворитом бою з Дереком Чісорою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик влаштував перепалку у мережі з ветераном АТО Леонідом Остальцевим і розгнівав українців глузуванням на адресу захисника країни.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Усик
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Pollak John
Pollak John
надеюсь Чиссора таки посадит на жопу этого ватного поклонника .Буду болеть за Чиссору .
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Иванович Василий
Иванович Василий
Лучше б грушу показал. Почти как Гвоздик пританцовывает. Силу удара решил скрыть от зрителей. Смешно и грустно.
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