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Збірна України з боксу раптово втратила головного тренера

1.7тЧитати матеріал російською

Головний тренер чоловічої збірної України з боксу Дмитро Сосновський покинув займану посаду після 14 років роботи.

60-річний Сосновський написав заяву за власним бажанням. Таким було прохання президента ФБУ Володимира Продивуса, повідомляє Isport із посиланням на свої джерела.

Дмитро Сосновський

Дмитро Сосновський

ФБУ

Дмитро Сосновський очолював збірну України з 2004 року. На цей час припав період виступу "золотої команди" на чолі з Василем Ломаченком, Олександром Усиком і Олександром Гвоздиком. Ця команда двічі ставала кращою у Європі, раз — найкращою у світі, а на трьох Олімпійських іграх підопічні Сосновського виграли 7 медалей, у тому числі 5 на Олімпіаді в Лондоні.

Уперше в історії українського боксу Міжнародною асоціацією аматорського боксу (AIBA) Сосновського визнано найкращим тренером 2011 року в світі.

Ім'я нового головного тренера чоловічої збірної повідомлять найближчим часом. На цю посаду розглядаються кандидатури Леоніда Лоївського, Олександра Поліщука та Олександра Хижняка-старшого.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особа
Дмитро Сосновський
Тег
Збірна України з боксу
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