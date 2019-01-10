Збірна України з боксу раптово втратила головного тренера

Головний тренер чоловічої збірної України з боксу Дмитро Сосновський покинув займану посаду після 14 років роботи.
60-річний Сосновський написав заяву за власним бажанням. Таким було прохання президента ФБУ Володимира Продивуса, повідомляє Isport із посиланням на свої джерела.
Дмитро Сосновський
ФБУ
Дмитро Сосновський очолював збірну України з 2004 року. На цей час припав період виступу "золотої команди" на чолі з Василем Ломаченком, Олександром Усиком і Олександром Гвоздиком. Ця команда двічі ставала кращою у Європі, раз — найкращою у світі, а на трьох Олімпійських іграх підопічні Сосновського виграли 7 медалей, у тому числі 5 на Олімпіаді в Лондоні.
Уперше в історії українського боксу Міжнародною асоціацією аматорського боксу (AIBA) Сосновського визнано найкращим тренером 2011 року в світі.
Ім'я нового головного тренера чоловічої збірної повідомлять найближчим часом. На цю посаду розглядаються кандидатури Леоніда Лоївського, Олександра Поліщука та Олександра Хижняка-старшого.
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