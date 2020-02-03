"Затримали на кордоні": український чемпіон розповів про бій у Росії

Український боксер Карен Чухаджян, який завоював інтернаціональний пояс WBA в напівсередній вазі, перемігши росіянина Сергія Воробйова в Калінінграді, розповів про допит на кордоні.

"На кордоні мене затримали та задавали багато питань, а в цілому в Росії мене зустріли добре. Турнір був організований на найвищому рівні. Про політику я говорити не буду", – цитує слова Чухаджяна агентство Факти.

Карен Чухаджян після перемоги над Сергієм Воробйовим Телеканал Футбол

Він також заявив, що вважав себе фаворитом поєдинку, тому здивувався, коли побачив котирування букмекерів на бій проти Воробйова.

"Я зробив роботу та забрав свій титул. Для мене це не сенсація, я їхав сюди перемагати. Я був здивований, коли побачив букмекерські котирування... Вважав себе фаворитом цього поєдинку: у мене більше боїв, перемог, нокаутів. Чесно кажучи, не здивувався, що один суддя віддав перемогу Воробйову. Ніколи не потрібно забувати про домашнє суддівство", – додав українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Карен Чухаджян здобув сенсаційну перемогу над непереможним росіянином Сергієм Воробйовим, який був висміяний у мережі за зухвале ставлення до українського боксера перед боєм.

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