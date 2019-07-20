"Занурився у бруд": Гвоздик поставив хрест на Україні

Український чемпіон Олександр Гвоздик упевнений, що майбутнє нашої країни виглядає дуже сумним через корумпованість в державі.

На думку спортсмена, політики живуть окремо від реального життя громадян.

"Я зараз поїздив, занурився в цей передвиборчий бруд і зрозумів, що буде титанічно складно щось змінити. Якщо бути чесним, мені здається, що в Україні ніколи нічого не зміниться, тому що все настільки корумповано – це просто сумно. Всі чиновники живуть у якійсь своїй грі, вони самі вірять, що допомагають людям. Якщо виділили мільйон гривень в бюджет і чиновник вкрав не мільйон, а дев'ятсот п'ятдесят тисяч, йому здається, що він вже всім допоміг, що він вже просто займається благодійністю", – наводить слова Гвоздика Tribuna.com.

Олександр Гвоздик Top Rank

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик шокував українців, висловивши думку про те, що Росія не є країною-агресором. Він також розповів про ставлення американців до України.

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