Захищати не буде: відомий український боксер відмовився від чемпіонського титулу

Відомий український середневес Андрія Великовський (14-2-1, 8 КО) не захищатиме титул чемпіона WBC Francophone (титул чемпіона 57 франкомовних країн світу).

"У Великовського пояс у ваговій категорії до 76 кілограм, але ми не будемо його захищати, так як це був одноразовий бій. Зараз я не бачу сенсу Великовського виступати в середній вазі. Його життєвий вага на тренуваннях 76 кілограм. Навіщо йому середня вага, де люди зганяють масу з 85 кг. Він буде боксувати в напівсередній вазі і у нас вже є пропозиції ", – цитує Luckypunch тренера Великовського В'ячеслава Сенченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великовьский добув свій титул в грудні минулого року. Після бою у Франції глядачі закидали команду киянина стільцями.

Напередодні Андрій на вечорі боксу в Києві нокаутував мексиканця Хосе Кастанеду (14-12-2, 5 КО).

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