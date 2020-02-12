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12 лютого • оновлено в 13:34
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"Захищати громадян": Ломаченко обурився через українські закони

4.3т
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Чемпіон світу Василь Ломаченко розкритикував українські закони після відвідування суду над громадянином Азербайджану у справі про вбивство нашого співвітчизника Сергія Лащенка.

"До адвоката захисту та суддів у мене немає питань. У мене єдине питання до людей, які писали закони. Чому закон створили так, що адвокати можуть знаходити усілякі лазівки, через що ми не можемо вже декілька років закрити справу про вбивство однієї людини іншою людиною?" – заявив Ломаченко в інтерв'ю YouTube-каналу Пушкінская.net.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Instagram Василя Ломаченка

Він також розповів, що необхідно зробити для побудови справедливого та чесного українського суспільства.

"Якщо ми хочемо жити в чесності та справедливості, нам, у першу чергу, потрібно створювати такі закони, які захищали б наших людей. Не має бути так, що через лазівки людина може приїхати з іншої країни, порушити закон і вийти сухою з води", – додав боксер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний суперник Василя Ломаченка Теофімо Лопес оголосив дату бою за титул абсолютного чемпіона світу з боксу.

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Особа
Василь Ломаченко
Місце
Україна Одеса
Тег
вбивство
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Серега Вий
Серега Вий
Во всём цивилизованном мире так.В этом недостатки демократии.Ездить по всему миру и не знать... Потому что бокс занимает много времени,а остальное -развлекуха.Наша беда в продажных судьях, которые крутят законами,и за бабло дают крутить другим.Будующие судьи вкладывают в себя "инвестиции"(взятки)на стадии обучения,а потом берут взятки сами.Они идут в судьи ради этого.Это одна их главных причин майдана.Кто против майдана,тот за таких судей, избиения студентов и за коррупцию.Так какая главная наша проблема?Если ответил правильно-возьми с полки пирожок.Вата ша
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