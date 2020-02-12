"Захищати громадян": Ломаченко обурився через українські закони

Чемпіон світу Василь Ломаченко розкритикував українські закони після відвідування суду над громадянином Азербайджану у справі про вбивство нашого співвітчизника Сергія Лащенка.

"До адвоката захисту та суддів у мене немає питань. У мене єдине питання до людей, які писали закони. Чому закон створили так, що адвокати можуть знаходити усілякі лазівки, через що ми не можемо вже декілька років закрити справу про вбивство однієї людини іншою людиною?" – заявив Ломаченко в інтерв'ю YouTube-каналу Пушкінская.net.

Василь Ломаченко Instagram Василя Ломаченка

Він також розповів, що необхідно зробити для побудови справедливого та чесного українського суспільства.

"Якщо ми хочемо жити в чесності та справедливості, нам, у першу чергу, потрібно створювати такі закони, які захищали б наших людей. Не має бути так, що через лазівки людина може приїхати з іншої країни, порушити закон і вийти сухою з води", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний суперник Василя Ломаченка Теофімо Лопес оголосив дату бою за титул абсолютного чемпіона світу з боксу.

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