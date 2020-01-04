"Загасить тобі світло": Усика попередили про небезпеку

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Баррі МакГіган вважає, що недолік м'язової маси у Олександра Усика може коштувати йому кар'єри в суперважковаговиках.

"Усик сподівається стати другим Евандером Холіфілдом, але мене турбує, що він не здається досить потужним для сучасного суперважковаговика. Міць - досі головний елемент в хевівейте. В першій важкій вазі вона була у Усика в достатку, як і чудові навички. Це допомагало Усику залишатися на вершині, але коли суперник важить на 20 кілограмів більше, то завжди є ризик, що він тебе нокаутує", - цитує промоутера Mirror.

На думку ірландця техніка українця допомогла йому вдало дебютувати, але так буде не завжди.

"Ти можеш здолати суперника, "перебігати" його. Це, як раз, і зробив Усик в бою з Чаззом Уізерспуном. Однак якщо боксер світового класу потрапить по твому підборіддю, то є небезпека, що він загасить тобі світло", - зазначив Макгігана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня в головному поєдинку вечора боксу на Wintrust Arena (Чикаго, США), 32-річний уродженець Сімферополя технічним нокаутом здолав місцевого 38-річного бійця Чазза Уїзерспуна (38-4, 29 КО). Американець відмовився виходити на 8-й раунд.

Пізніше Евандер Холіфілд розповів, яким чином українець Олександр може перемогти найсильніших боксерів світу.

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