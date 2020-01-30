За укус: у США винесли вердикт знаменитому українському боксерові

Атлетична комісія штату Нью-Йорк на рік позбавила ліцензії українського боксера в напівсередній вазі Івана Редкача за укус Денні Гарсії в чемпіонському бою, який пройшов 25 січня.

Як повідомляє агентство BadLeftHook, крім позбавлення ліцензії, українцеві доведеться заплатити штраф у розмірі 10 тисяч доларів "за небезпечну та неспортивну поведінку" та відмовитися від грошової винагороди за поєдинок, виплативши його Атлетичній комісії.

Денні Гарсія проти Івана Редкача SportArena

Редкач має можливість подати апеляцію на вердикт організації, яка буде розглянута на офіційному слуханні.

Нагадаємо, що український боксер програв чемпіонський бій за право боксувати з чемпіоном світу за версіями IBF і WBC Ерролом Спенсом за рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Редкач потрапив у неприємну ситуацію, вкусивши свого суперника Денні Гарсію під час поєдинку.

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