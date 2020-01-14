За титул: стало відомо, з ким буде битися Усик

Промутер Олександра Усика (17-0, 13 КО) Олександр Красюк заявив, що свій наступний бій українець проведе за титул WBO або проти Джошуа або проти лідера рейтингу – Джозефа Паркера.

"Наступний бій Усик повинен провести в березні або квітні. Якщо наступним суперником Усика не стане Джошуа, то, найімовірніше, це буде означати, що він відмовиться від титулу WBO, щоб уникнути бою з Сашком. Звичайно, Усик волів би оскаржити вакантний титул WBO в суперважкій вазі проти найвищого в рейтингу доступних супротивників, що призначаються організацією", – зазначив промоутер в інтерв'ю BoxingScenе,

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекерські контори різко змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика (17-0, 13 КО) проти чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

8 грудня президент WBO Франсиско Валкарсель заявив, що Ентоні Джошуа повинен провести негайну захист титулу проти офіційного претендента українця Олександра Усика.

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