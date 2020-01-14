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15 січня • оновлено в 01:43
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За титул: стало відомо, з ким буде битися Усик

За титул: стало відомо, з ким буде битися Усик
Промоутер прояснив подальші плани боксера
1.3т Читати матеріал російською

Промутер Олександра Усика (17-0, 13 КО) Олександр Красюк заявив, що свій наступний бій українець проведе за титул WBO або проти Джошуа або проти лідера рейтингу – Джозефа Паркера.

За титул: стало відомо, з ким буде битися Усик

"Наступний бій Усик повинен провести в березні або квітні. Якщо наступним суперником Усика не стане Джошуа, то, найімовірніше, це буде означати, що він відмовиться від титулу WBO, щоб уникнути бою з Сашком. Звичайно, Усик волів би оскаржити вакантний титул WBO в суперважкій вазі проти найвищого в рейтингу доступних супротивників, що призначаються організацією", – зазначив промоутер в інтерв'ю BoxingScenе,

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Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекерські контори різко змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика (17-0, 13 КО) проти чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

8 грудня президент WBO Франсиско Валкарсель заявив, що Ентоні Джошуа повинен провести негайну захист титулу проти офіційного претендента українця Олександра Усика.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особи
Ентоні Джошуа Олександр Усик Олександр Красюк
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