За прикладом Росії: перемога ще одного українського боксера на Європейських іграх викликала гнів

Перемога українського боксера Миколи Буценка над Миколою Шахом на Європейських іграх-2019 викликала обурення з боку головного тренера збірної Білорусі Костянтина Маханькова.

На думку фахівця, судді несправедливо віддали перемогу нашому співвітчизнику.

Микола Буценко – Микола Шах sb.by

"Були протести, але у нас результат все одно не змінюється. Просто після таких ось поєдинків ще раз переконуюся у тому, чому бокс збираються прибирати з Олімпійських ігор. Ну, якщо таке суддівство, то про що ми говоримо", – цитує Маханькова XSPORT.

Зазначимо, що Шах визнав свою поразку. За його словами, Буценко був набагато активнішими у перших двох раундах і справедливо вийшов до півфіналу Євроігор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемога українця Олександра Захожія над кримським боксером у чвертьфіналі Європейських ігор викликала обурення в Російській Федерації.

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