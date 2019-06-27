"За неньку Україну": трюк Ломаченка поставив на вуха мережу

Український чемпіон Василь Ломаченко продовжує підготовку до поєдинку проти британця Люка Кемпбелла.

Наш співвітчизник перебуває в Таїланді, де активно працює у тренажерному залі. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Василь виклав відео неймовірного трюку, яке вразило шанувальників. Ломаченко за 11 секунд зумів піднятися по двом різним канатам, тримаючись за кожен із них рукою.

"Та ти не людина", "Порви всіх за неньку Україну!", "Васю, ти звір!", "Це взагалі законно? Бути ідеальним у всьому. Лома красава", "Браво, Васю, беру приклад із тебе", "Вкотре Василь показує свою перевагу над землянами", "Ти в ММА зібрався?", "Машина", – відреагували фанати боксера в коментарях.

Зазначимо, що всього за три години відео зібрало 41,5 тисячі лайків і три сотні коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко спровокував переполох серед зірок Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), показавши нереальну швидкість роботи ніг.

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