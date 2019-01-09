''З якого дива?'' Повєткін різко відповів Уайту за боягуза

Російський боксер Олександр Повєткін заявив, що без проблем проведе поєдинок проти британця Ділліана Уайта
"З якого дива Уайт називає мене боягузом? Я особисто цього зрозуміти не можу. Все йде за планом, із боксом зав'язувати не збираюся, готуюся до поєдинку. Сподіваюся, мій наступний бій відбудеться у квітні, а хто буде моїм суперником — мені байдуже", — цитує Повєткіна прес-служба компанії Світ боксу.
Повєткін — Джошуа
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) захистив пояси чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO у бою проти росіянина Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО). Битва пройшла на лондонському стадіоні "Уемблі" і завершилася перемогою 28-річного англійця нокаутом у 7-му раунді.
Після серії важких ударів від Джошуа Повєткін упав, хоча, докладаючи зусиль, зумів піднятися. Однак у наступній атаці британець нокаутував суперника. Повєткіну потрібна була перша допомога, він деякий час дихав за допомогою кисневої маски.
Тренер російського боксера Олександра Повєткіна Іван Кирпа зізнався, що не хотів продовження поєдинку його підопічного проти Ентоні Джошуа ще після першого нокдауну. За словами фахівця, він утримував "Русского Витязя" за руку і хотів, щоб він пролежав на настилі рингу до рахунку 10.
Російському боксеру зробили операцію на ліктях. Проте, Повєткін планує повернутися у бокс в квітні 2019 року.