''З якого дива?'' Повєткін різко відповів Уайту за боягуза

Російський боксер Олександр Повєткін заявив, що без проблем проведе поєдинок проти британця Ділліана Уайта

"З якого дива Уайт називає мене боягузом? Я особисто цього зрозуміти не можу. Все йде за планом, із боксом зав'язувати не збираюся, готуюся до поєдинку. Сподіваюся, мій наступний бій відбудеться у квітні, а хто буде моїм суперником — мені байдуже", — цитує Повєткіна прес-служба компанії Світ боксу.

Повєткін — Джошуа

Як повідомляв OBOZREVATEL: