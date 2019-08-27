З трьома одночасно: суперник Ломаченка незвично готується до бою

Британський боксер Люк Кемпбелл, якому 31 серпня належить зустрітися з українцем Василем Ломаченком в битві за титули WBA, WBO і WBC в легкій вазі, вірить в успішний для себе результат бою.

Люк Кемпбелл Twitter

"Ломаченко не дарма вважається першим номером в світі незалежно від вагової категорії. Думаю, що зараз він є найсильнішим, але саме це місце я хочу зайняти: боксувати з кращими і доводити свою силу в бою. Багато суперників Ломаченка виходили на бій і не вірили в свою перемогу - це давало йому додаткову перевагу. Я не з таких. Я буду бити його сильно, і йому буде боляче. От і все", - заявив Кемпбелл, якого цитує allboxing.ru.

Розповідаючи про підготовку до бою проти Ломаченка, Кемпбелл повідомив, що одним з незвичайних видів тренування стали для нього щотижневі спаринги відразу з трьома суперниками.

"Один знаходився зліва, один прямо переді мною і ще один праворуч. Спочатку було важко, але тепер я до цього звик", - розповів Кемпбелл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Орландо Салідо - єдиний боксер, який отримав перемогу над Ломаченком, дав цінну пораду Кемпбеллу.

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