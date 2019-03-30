З прапором України: ринг-гьорлз підтримали Гвоздика перед боєм

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Олександр Гвоздик проведе добровільний захист титулу проти француза Дуду Нгумбу. Бій відбудеться в ніч з 30 на 31 березня в Філадельфії (США).

Перед поєдинком ринг-гьорлз Тіан Туамохелоа і Стефані Енн Кук підтримали українського чемпіона. Дівчата з'явилися в мікс-зоні з прапором України, повідомляє Luckypunch.

Тіан Туамохелоа і Стефані Енн Кук Luckypunch

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український тренер Михайло Зав'ялов обурений тим, що український чемпіон Олександр Гвоздик не є таким популярним, як Василь Ломаченко або Олександр Усик. Спеціаліст погодився з тим, що в медійному плані наш полутяж є недооціненим.

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