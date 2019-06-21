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З боєм Ломаченко — Кемпбелл виник новий поворот

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Бій за вакантний титул чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у легкій вазі між Василем Ломаченком і Люком Кемпбеллом, як і планувалося, все ж пройде в Лондоні.

Такі дані має інсайдер Ленс Пагмаер із The Athletic, пише vringe.com. Він стверджує, що WBC погодився знову перенести торги за право організувати шоу, оскільки сторони українця і британця близькі до угоди.

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Василь Ломаченко, Боб Арус і Едді Хірн

Top Rank

Повідомляється, що промоутер українця Боб Арум прийме пропозицію свого колеги Едді Хірна і бій пройде у столиці Великобританії 31 серпня. Найімовірніше, місцем проведення вечора боксу стане O2 Arena.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилися дані про можливе скасування бою Ломаченко – Кемпбелл.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особа
Василь Ломаченко
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