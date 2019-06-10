"Якщо вирішить..." Усик зробив важливу заяву про кар'єру

Українець Олександр Усик висловив надію на те, що найближчим часом у суперважкому дивізіоні буде організовано Всесвітню боксерську суперсерію (WBSS).

Наш співвітчизник сподівається повторити свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу, що йому вдалося в минулому році в крузервейті.

"Якщо WBSS вирішить провести турнір імені Мохаммеда Алі в суперважкому дивізіоні, це буде дійсно здорово. Це було б дуже цікаво, але я не знаю, наскільки це можливо", – сказав Усик офіційному сайту WBSS.

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Олександр Усик

Він також зізнався, що стежить за другим сезоном турніру у важкій вазі, проте не став робити прогноз на переможця. "Підтримую всіх хлопців там, тому що я знаю, як важко бути частиною цього. Але у мене немає чітких фаворитів. Одне можна сказати напевно, переможці підвищили свої рівні, і можуть розраховувати на хороші бої та гонорари в майбутньому", – зазначив Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Гвоздика Боб Арум не дозволить українському напівважу взяти участь у WBSS свого дивізіону.

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