"Якимось дивом": Ломаченко їдко відгукнувся про перемогу Лопеса

Український суперчемпіон Василь Ломаченко вважає по суті випадковою перемогу американця Теофімо Лопеса над ганцем Річардом Коммі в бою 14 грудня.

Наш співвітчизник, коментуючи протистояння, в якому визначився його суперник по поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, вказав на проблеми боксера із США.

"Чесно кажучи, недостатньо було, щоб зрозуміти до кінця, що сталося. Але за ці два раунди, що я побачив, зрозумів, що у Лопеса є вади, є проблеми в захисті, тому що за один перший раунд він пропустив багато ударів від Коммі. Причому таких, які можна було не пропускати. Ввін не зміг зібратися і відміряти свою дистанцію, на якій він повинен був знаходитися. Але потім у другому раунді він якимось дивом влучив у Коммі... Ну, і закінчив поєдинок. Я думаю, що якби не цей лакі-панч, то можна було б побачити багато цікавого", – сказав Ломаченко в інтерв'ю своєму офіційному каналу на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес зробив зухвалу заяву, пообіцявши надерти дупу Василю Ломаченку. Менеджер українця Егіс Клімас у відповідь красиво поставив американця на місце.

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