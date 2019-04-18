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"Яке скасування?" Промоутера Усика загнали в глухий кут

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Британський чемпіон Ентоні Джошуа потрапив у важку ситуацію після скасування його бою з американцем Джарреллом Міллером.

За словами промоутера Едді Хірна, йому вкрай непросто оперативно знайти нового суперника для свого підопічного на поєдинок 1 червня.

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Едді Хірн

Едді Хірн

BoxingScene

"За останні 24 години я провів попередні переговори з 16 суперважами, 10 із них недоступні. Шоу триває. Ми навіть не думали про те, щоб всю цю справу скасувати або перенести. Зрозумійте, у нас вже продано 17 тисяч квитків. З Британії прилетять 10 тисяч вболівальників. Яке скасування? Такий варіант навіть не обговорювався. Нам просто потрібно знайти хорошого опонента. Крапка", – сказав один із промоутерів українця Олександра Усика, пише vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дебютний для Джошуа бій у США з Джарреллом Міллером було скасовано через позитивну допінг-пробу суперника британського боксера.

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Особи
Едді ХірнЕнтоні ДжошуаДжаррелл Міллер
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