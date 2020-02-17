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17 лютого • оновлено в 04:05
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Як українка стала другою мамою для легенди боксу Майка Тайсона: зворушлива історія

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Легендарний американський боксер Майк Тайсон своєю успішною кар'єрою вдячний не тільки тренерам та своїй праці, а й українці Каміллі Евальд.

Вона стала для "Залізного Майка" другою мамою, яка завжди його захищала і виховувала. Про її історії розповів тернополянин Володимир Гевко.

Майк Тайсон і Камілла Іващук (Евальд)

Майк Тайсон і Камілла Іващук (Евальд)

inflexwetrust.com

Хто така Камілла Евальд і що про неї відомо?

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Камілла була донькою емігрантів з Тернопільської області – Гната і Насті Іващук. Сім'я жила в містечку Кетскіл у 160 кілометрах від Нью-Йорка. Після Другої світової війни Камілла познайомилася з відомим тренером – італійцем Касом Д'Амато.

Коли той переїхав до Камілли, він відкрив на горищі поліцейської дільниці тренажерний зал, а найздібніших учнів поселяв просто в її будинку.

Майк Тайсон в будинку Камілли Іващук (Евальд)

Майк Тайсон в будинку Камілли Іващук (Евальд)

Contact Press Images

Як Камілла Евальд стала другою мамою Майка Тайсона?

Одного разу до Д'Амато привели 13-річного Тайсона, який навчався в школі для неповнолітніх злочинців. Його поставили в спаринг і після трьох раундів Кас зупинив бій. "Якщо будеш мене слухатися, зроблю тебе наймолодшим чемпіоном в суперважкій вазі", – сказав тренер Майку.

Майк Тайсон і Камілла Іващук (Евальд)

Майк Тайсон і Камілла Іващук (Евальд)

Кас тренував хлопців у залі, а Камілла вчила їх дисципліні вдома. За кожним були закріплені обов'язки. Наприклад, Майк виносив сміття. При цьому він за перший рік тричі тікав з дому. Коли йому виповнилося 15 років, Кас і Каміла вирішили всиновити хлопця.

Українка вчила підлітків манерам за столом, показувала, як готувати їжу, прати речі, іноді навіть вчила писати і читати. Коли рідна мама Майка померла, хлопчик запитав, чи може він називати Каміллу мамою, і та відповіла ствердно.

Майк Тайсон і Камілла Іващук (Евальд)

Майк Тайсон і Камілла Іващук (Евальд)

Contact Press Images

Кас не дожив всього рік до того, щоб побачити, як його прийомний син в 20 років підняв над головою пояс чемпіона світу, ставши наймолодшим в цьому статусі за всю історію.

В її будинку на Майка завжди чекала його кімната. Він часто приїжджав прямо посеред ночі, щоб поговорити або побути в місці, де його по-справжньому люблять. "Мені дуже пощастило, що вона благословила мене своєю любов'ю і турбувалася про мене більшу частину мого життя. Я буду дуже сумувати за нею", – сказав Тайсон, коли Камілла Евальд померла в 2001-му році у віці 96 років.

Камілла Іващук (Евальд) і Майк Тайсон

Камілла Іващук (Евальд) і Майк Тайсон

USA Today

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Майк Тайсон
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