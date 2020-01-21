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21 січня • оновлено в 13:11
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"Як собака": відомий український боксер розповів про труднощі в США

1.2т
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Напередодні найважливішого для своєї кар'єри бою проти Денні Гарсії (35-2, 21 КО) український боксер Іван Редкач (23-4-1,18 КО) розповів, що перші три роки у США "прожив, як собака".

"Я підписав контракт з російськомовним менеджером Едуардом Гумаш'яном. Він мені дуже багато чого пообіцяв – що підпишемо хороший промоутерський контракт, що надасть відмінні умови для тренувань, організує екіпіровку. По приїзду в Лос-Анджелес підписав з ним трирічну угоду. У підсумку всі ці три роки прожив як собака", – цитує слова Редкача агентство Klitschko-brothers.

Іван Редкач

Іван Редкач

УНІАН

Він також додав, що мав серйозні фінансові проблеми, оскільки менеджер не виплачував йому обіцяні гроші.

"Мені він повинен був виплачувати 1000 доларів в місяць на харчування та кишенькові витрати. Реально видавав 50 доларів на тиждень. Соромно зізнатися: було таке, що не було грошей елементарно на їжу!" – каже 33-річний боксер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 січня Іван Редкач проведе бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі.

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Особа
Іван Редкач
Місце
США Лос Анджелес
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