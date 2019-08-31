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Як Ломаченко побив Кемпбелла: яскраві фото

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Українець Василь Ломаченко розгромно переміг британця Люка Кемпбелла в об'єднавчому поєдинку за три чемпіонські пояси в легкій вазі.

Наш співвітчизник був сильнішим, на думку всіх трьох суддів, які зафіксували повну перевагу Ломаченко – 119:108, 119:108, 118:109.

Василь протягом усіх 12 раундів виглядав явно сильнішим за свого суперника. Незважаючи на перевагу в габаритах, Кемпбелл ніяк не міг підібратися до українця, раз по раз наражаючись на джеб.

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У 11-му раунді Ломаченко відправив опонента в нокдаун, а в заключній трихвилинці Кемпбелл, щоб не впасти на канвас, буквально провів кидок в ноги українця.

Вашій увазі найяскравіші кадри боксерського шоу в Лондоні.

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко після перемоги над Люком Кемпбеллом звернувся до свого промоутера Боба Арум.

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Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
Місце
Англія Лондон
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