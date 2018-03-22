"Я зайнятий": від суперника Ломаченка втік тренер

Майбутній суперник українця Василя Ломаченка, чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі Хорхе Лінарес залишився без свого тренера. Про розлучення колишній наставник венесуельського боксера Ісмаель Салас повідомив у інтерв'ю BoxingNews.

"На жаль, я більше не працюю з Лінаресом. Він вважає за краще тренуватися у Лас-Вегасі та Японії. А у мене немає можливості їздити туди з Лондона тому, що я зайнятий підготовкою Девіда Хея до матч-реваншу у травні", - пояснив тренер причину припинення співпраці.

На думку Саласа, Лінаресу потрібно працювати з досвідченим фахівцем, який би правильно підготував його до складного бою з українським боксером. Водночас він не виключив можливості у майбутньому відновити їхню співпрацю.

Нагадуємо, що бій між Василем Ломаченком та Хорхе Лінаресом відбудеться 12 травня на рингу нью-йоркського комплексу Madison Square Garden.