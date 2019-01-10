''Я вийду до нього'': божевільний британець пообіцяв шок у бою із Ломаченком

Обов'язковий претендент на титул WBA у легкій вазі Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО), яким володіє Василь Ломаченко (12-1, 9 КО), пообіцяв шокувати світ у бою із українцем.

Ентоні Кролла

"На мою думку, Теренс Кроуфорд — номер один, але, на думку більшості людей, Ломаченко — найкращий боєць на планеті в pound-for-pound. Він побив Хорхе Лінареса, який побив мене, який у цьому сенс, скажете ви? Але я повернувся після поразки від Лінареса, побив Ріккі Бернса, який насправді хороший боєць. Я побив Дауда Йордана. Що мені потрібно робити тепер? Сидіти і сподіватися, що я завоюю титул звичайного чемпіона або чекати, що станеться далі? Ні, я не хочу цього. Я хочу вийти проти Василя Ломаченка. Я вийду до нього, щиро вірячи, що можу шокувати світ", — цитує Кроллу Vringe.com.

Британцеві наплювати, що про нього говорять інші.

"Дехто каже, що я божевільний, що він мене розмаже за раунд-два, але це те, що ви думаєте. Я заслужено став обов'язковим претендентом, здобувши декілька перемог, і я вірю, що мене повинні вітати за те, що я збираюся вийти проти найсильнішого. Багато в мене не вірять. Ну і що. Я вірю, що не так багато бійців у легкій вазі можна поставити проти Ломаченка і дати їм шанс", — підсумував Ентоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко об'єднав титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO), перемігши Хосе Педрасу 8 грудня у Нью-Йорку.

Через деякий час чемпіон WBА у першій легкій вазі Джервонта Девіс (20-0, 19 КО) заявив, що без проблем поб'є українського боксера. Непереможений американець анонсував своє гучне повернення на ринг.