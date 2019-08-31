"Я в шоці!" Усик ледь не потрапив в ДТП під час прямого ефіру

Автомобіль з прославленим українським боксером Олександром Усиком ледь не потрапив в ДТП в США. Інцидент стався під час прямого ефіру кримчанина в соціальній мережі Instagram.

Боксер розповідав про майбутній поєдинок Ломаченко - Кемпбелл, як різко перервав свою розповідь.

"Братан, братан, братан!!! Прикинь, їдемо в тачці і мало не запороли якусь бабусю. Я взагалі в шоці", - не зміг стриматися Усик.

"В тебе просто очі закапанi", - парирував водій, натякаючи на недавній візит Усика до офтальмолога.

Нагадаємо, що 28 серпня Усик представив новий вірш, який викликав бурхливе несхвалення у шанувальників спортсмена. В інтернеті користувачі залишили багато невтішних коментарів про боксера, які і навів у своїй новини OBOZREVATEL.

Пізніше Олександр відповів OBOZREVATEL за цю новину.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!