"Я слабкий": Ломаченко зробив відверте зізнання

Український чемпіон Василь Ломаченко під час спілкування з фанатами в Одесі зізнався, що відчуває себе слабким у спілкуванні зі своїми дітьми, яким дозволяє багато чого з того, що не слід було.

"Так, звичайно, іноді дозволяю собі давати слабину. Я розумію, що зі своїми дітьми я слабкий. Я розумію, що тут не повинен давати слабину, а я даю. Тим самим я роблю гірше їм у їхньому майбутньому. Це елементарний приклад", - наводить слова Ломаченка vringe.com.

Крім того, наш боксер зазначив, що іноді вкрай неохоче тренується під час підготовки до боїв. "Буває, що мені лінь іти на тренування, але я розумію, що сьогодні це мій хліб. Я знаю свої амбіції, знаю, чого я хочу досягти. Все це і змушує мене йти далі і робити те, що я роблю", - наголосив Василь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли і де відбудеться наступний бій Василя Ломаченка.