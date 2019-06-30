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"Я прийняв рішення!" Володимир Кличко зробив остаточну заяву про свою кар'єру в боксі

16.1тЧитати матеріал російською

Український екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко остаточно спростував інформацію про те, що він збирається повернутися в професійний бокс.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

"Я прийняв рішення не боксувати і переключитися на іншу сферу. Я ніколи не вигравав так багато, як після поразки Ентоні Джошуа. У мене було багато перемог, але те, що я усвідомив після бою на "Уемблі", важливіше будь-якого успіху. Я звик думати, що невдача – це не вихід. Сьогодні я знаю, що жагуча поразка – це шлях розвитку. Зараз моє поле битви відрізняється і я сфокусований на своїй другій кар'єрі [отримання докторського ступеня і викладанні]", - заявив Кличко в інтерв'ю The Sun.

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Раніше з'явилася інформація, що Володимир прийняв рішення в цьому році не повертатися в ринг. Однак легендарний український боксер планує провести один офіційний бій.

Головна мотивація українця – побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу майже в 46 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, DAZN запропонувала Володимиру Кличку вражаючий контракт на проведення трьох боїв, два з яких – з його колишніми кривдниками Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі. Цю інформацію підтвердив британський промоутер DAZN Едді Хирн

Свій останній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши технічним нокаутом саме Ентоні Джошуа.

2 червня чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно програв свої титули в бою з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим (32-1, 21 КО).

Матч-реванш між Джошуа і Руїсом запланований на кінець року.

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Особа
Володимир Кличко
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