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"Я не тупий": суперник Ломаченка висловився перед боєм

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Британець Ентоні Кролла перед поєдинком проти чемпіона світу WBO і WBA в легкій вазі Василя Ломаченка зізнався, що розуміє, що не є фаворитом цього протистояння. Однак він заявив, що має один козир у протистоянні з українцем.

"Дуже складне завдання у мене попереду... Я ж не тупий, не витаю в хмарах і знаю, що буду битися з одним із кращих бійців планети. Я не з Паунда, але все-таки я боєць світового класу. Так, у мене і близько немає такого вміння, як у Ломаченка: він майже все робить краще. Але це стимулює, а не лякає. До того ж, у мене є одна перевага: я все-таки натуральний легковаговик, а він - ні" - цитує Кроллу VRinge.

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Василь Ломаченко та Ентоні Кролла

Василь Ломаченко та Ентоні Кролла

BoxingScene

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний поєдинок українця Василя Ломаченка пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі проти обов'язкового претендента Ентоні Кролли.

Василь планував провести об'єднавчий бій проти чемпіона IBF Річарда Коммі, проте в останньому поєдинку ганець отримав травму і не встигне відновитися до запланованої дати бою.

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Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
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