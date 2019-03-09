"Я не плакав": Ломаченка в дитинстві "била" сестра

Чемпіон світу WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко розповів про те, як почав боксувати. Першим спаринг-партнером українця була двоюрідна сестра боксера, яка постійно його била.

"Вона була старша за мене на рік і трошки крупніша. Батько одягав нам рукавички, але мої він зав'язував на шнурки за спиною. Я не міг випрямити руки: якщо я бив правою, у мене тягнуло ліву. А у неї руки були розв'язані. Я був маленький, мені було три або чотири роки, і вона постійно мене била. Вона попадала мені по обличчю, мені було боляче, але я не ховався, я не закривав очі, не плакав. Після цього мій батько і тренер усвідомлював, що у мене з характером і з волею до перемоги все в порядку", - розповів Ломаченко в подкасті легендарного тренера Тедді Атласа.

Василь Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Проте, через деякий час український чемпіон розгадав задум свого батька.

"Настав той момент, коли я виріс і зрозумів, чому мене постійно б'ють і я не можу закритися і захиститися. В той момент я просто взяв і перекинув шнурки наперед: мені набридло, що мене б'ють. І я як дав їй пару раз. Вона заплакала і на цьому ми закінчили спарингувати", - завершив свою історію боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко висміяв легендарного американця Флойда Мейвезера і бійця його промоутерської компанії Джервонту Девіса.

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