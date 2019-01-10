''Я до вас не прийду'': Усик звернувся до українців

Український боксер Олександр Усик відновив тренування після бою проти Тоні Белью 10 листопада в Манчестері. Наш спортсмен звернувся до вболівальників прямо із залу.
"Сьогодні, 10 січня, якщо до вас прийдуть колядники колядувати, то це вважається гарним тоном. Весь рік буде супроводжувати щастя, жодне червиве око не зможе вам перешкодити зробити якісь гарні речі і все інше. Я до вас, на жаль, не прийду, тому що де я? Я на тренуванні. Всім добра", - опублікував відеозвернення Усик на своїй сторінці в Instagram.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик нокаутував Тоні Белью в поєдинку на "Манчестер Арені" 10 листопада.
Після бою український боксер оголосив про рішення перейти в суперважку вагову категорію.
Під час відпочинку Усик підтримав своїх друзів-чемпіонів Василя Ломаченка й Олександра Гвоздика, які провели титульні бої в грудні минулого року.
Після невеликої паузи українець розпочав тренування, а його промоутери підбирають йому суперників. Менеджер Усика Олександр Красюк зізнався, що наступними опонентами українця можуть стати боксери з Росії.
Промоутер Едді Хірн назвав два шляхи розвитку кар'єри нашого спортсмена.