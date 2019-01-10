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''Я до вас не прийду'': Усик звернувся до українців

11.7тЧитати матеріал російською

Український боксер Олександр Усик відновив тренування після бою проти Тоні Белью 10 листопада в Манчестері. Наш спортсмен звернувся до вболівальників прямо із залу.

"Сьогодні, 10 січня, якщо до вас прийдуть колядники колядувати, то це вважається гарним тоном. Весь рік буде супроводжувати щастя, жодне червиве око не зможе вам перешкодити зробити якісь гарні речі і все інше. Я до вас, на жаль, не прийду, тому що де я? Я на тренуванні. Всім добра", - опублікував відеозвернення Усик на своїй сторінці в Instagram.

Новини
В Усика анонсували наступний бій

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особа
Олександр Усик
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минин евген
минин евген
усик придёт к кацапским монахам. немного колядовать и много защищать.
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