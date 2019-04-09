"Я чемпіон, просто без титулу": боксер, який обіцяв "вбити" Ломаченка, відзначився безглуздим висловлюванням

Американський проспект легкої ваги Теофімо Лопес, який раніше погрожував "убити" на рингу Василя Ломаченка, назвав себе чинним чемпіоном світу.

21-річний боксер, який не володіє жодним титулом, вважає, що вже дозрів для перемоги над українцем.

Теофімо Лопес BoxingScene

"Звісно, я готовий! Я вже чемпіон світу, просто у мене поки що немає титулу. Однозначно. Вся біда в тому, що вболівальники оцінюють деяких бійців аж надто високо... Але коли справа дійде до бою, я їм покажу, як побити цих хлопців. Ломаченко вже і раніше програвав, так що чом би мені не побити його знову?" — наводить слова Лопеса vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Теофімо Лопес відзначився черговим хамським випадом на адресу українського чемпіона Василя Ломаченка.

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