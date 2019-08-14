WWFC і FIGHT GLOBE оголосили про співпрацю

Ліга змішаних бойових мистецтв WWFC і один з найбільших в світі дистриб'юторів контенту для ММА і кікбоксингу "Fight Globe" підписали угоду про довгострокову співпрацю.

Використовуючи глобальну дистриб'юторську мережу FIGHT GLOBE, ліга WWFC може стати однією з найбільших організацій MMA в світі в найближчі роки, – заявили в "Fight Globe".

"Ми в" Fight Globe "завжди намагаємося розширювати наше портфоліо кращими організаціями бойових мистецтв світу. Коли ми побачили один із заходів ліги WWFC, то відразу зрозуміли, що це буде відмінним доповненням до нашого портфеля", – заявила Сабіна Кесселер, генеральний директор "Fight Globe ". "Найвища якість заходів та потенційне зростання організації стали ключовими факторами для наших дослідників ринку, щоб зв'язатися з персоналом WWFC".

У свою чергу, Володимир Тесля, президент WWFC так прокоментував підписання угоди з "Fight Globe":

"Ми раді підписати контракт з найбільшим незалежним дистриб'ютором контенту для ММА і кікбоксингу у всьому світі – " Fight Globe ". Тепер наші вболівальники можуть насолоджуватися турнірами WWFC по всьому світу".

"Підписання угоди з" Fight Globe " – дуже важливий крок у розвитку ліги WWFC. Цей контракт підтверджує високий рівень ліги і свідчить про правильність нашої стратегії. Контент ліги WWFC тепер буде доступний в більш ніж 100 країнах. Це дуже багатообіцяюче!" – заявив Денис Перч, віце-президент WWFC.

Про WWFC

World Warriors Fighting Championship (WWFC) – міжнародна ММА-організація, проводить турніри зі змішаних бойових мистецтв. З моменту свого заснування в 2013 році WWFC провела 41 турнір, в тому числі 13 великих номерних турнірів і турніри серії "Road to WWFC", "Ukraine Selection" і "Warriors Honour series". Заходи проходили в Україні, Франції, Люксембурзі та Молдові. Наступний турнір WWFC 15 відбудеться 21 вересня 2019 року в Палаці спорту в Києві.

Про FIGHT GLOBE

"Fight Globe" (FightGlobe.com), компанія Athletic Sports Group – незалежний дистриб'ютор контенту для ММА і кікбоксингу номер один у всьому світі. Компанія володіє, управляє і поширює телевізійні медіа-права для спортивних федерацій, промоутерів і правовласників. Щорічно "Fight Globe" поширює більше 300 передач в прямому ефірі з бойових видів спорту, допоміжний контент про спортивні єдиноборствах і сотні годин архівованого контенту для мовників в більш ніж 150 країнах світу, охоплюючи понад 1 мільярд домогосподарств.

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