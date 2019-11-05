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5 листопада • оновлено в 09:48
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WBC відповів критикам Ломаченка: спортивні підсумки 4 листопада

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Всесвітня боксерська рада (WBC) заступилася за Василя Ломаченка, а Сергій Ребров пройшовся по "Динамо".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 4 листопада.

Крім того, помічник Андрія Шевченка в збірній України Андреа Мальдера здійснив патріотичний вчинок заради нашої країни. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Теми
UFC WBC
Особи
Василь Ломаченко Сергій Ребров Жерсон Родрігес
Тег
ФК Динамо Київ
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