WBC відповів критикам Ломаченка: спортивні підсумки 4 листопада

Всесвітня боксерська рада (WBC) заступилася за Василя Ломаченка, а Сергій Ребров пройшовся по "Динамо".
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Крім того, помічник Андрія Шевченка в збірній України Андреа Мальдера здійснив патріотичний вчинок заради нашої країни. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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