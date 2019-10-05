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6 жовтня • оновлено в 18:04
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"Все – кінець фільму": Усик був змушений поїхати в Москву

24.7т Читати матеріал російською

Промоутер українського боксера Олександра Усика (16-0-0, 12 KO) Олександр Красюк заявив, що і кримчанин і його команда була змушена поїхати в Москву на фінал WBSS проти Мурата Гассієва.

"Я хотів, щоб Усик бився з Гассієвим в Джидді або Лондоні. У Москві ми битися не хотіли через обставини. Є середній градус суспільства, який не хотілося підігрівати. Але так склалися обставини, що Всевишній нас туди все-таки направив. Тому ми змушені були їхати в Москву. Окей, їдемо в Москву, забираємо пояса і їдемо додому. Все – кінець фільму", - заявив Красюк в ефірі Youtube-каналу Банкір, що біжить.

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Нагадаємо, що в липні минулого року Усик у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг Мурата Гассієва (26-1, 19 КО). Зустріч в московському СК "Олімпійський" завершилася одноголосним рішенням суддів на користь уродженця Сімферополя.

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Особи
Олександр Усик Олександр Красюк
Тег
Новини Росії
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Лебедева светлана
Лебедева светлана
Что за фигня? Сколько лет этой новости? Год? Зачем засирать ленту такими новостями.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Ага. Кисмет. На всё воля Аллаха. Это ему бог сказал, что гонорары важнее битв с маскалями?
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Что он там варнякал--Дядя в доме!Отмазки пошли,все знают,что ему денег больше дали,чем там он мог получить.Он мог красиво поступить,но он поц--Дядя в доме?
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