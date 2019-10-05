"Все – кінець фільму": Усик був змушений поїхати в Москву

Промоутер українського боксера Олександра Усика (16-0-0, 12 KO) Олександр Красюк заявив, що і кримчанин і його команда була змушена поїхати в Москву на фінал WBSS проти Мурата Гассієва.

"Я хотів, щоб Усик бився з Гассієвим в Джидді або Лондоні. У Москві ми битися не хотіли через обставини. Є середній градус суспільства, який не хотілося підігрівати. Але так склалися обставини, що Всевишній нас туди все-таки направив. Тому ми змушені були їхати в Москву. Окей, їдемо в Москву, забираємо пояса і їдемо додому. Все – кінець фільму", - заявив Красюк в ефірі Youtube-каналу Банкір, що біжить.

Нагадаємо, що в липні минулого року Усик у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг Мурата Гассієва (26-1, 19 КО). Зустріч в московському СК "Олімпійський" завершилася одноголосним рішенням суддів на користь уродженця Сімферополя.

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