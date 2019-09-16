Вперше в кар'єрі: український суперваж сенсаційно програв чемпіонський бій — відео

Українець Олександр Тесленко зазнав сенсаційної поразки від 38-річного американця Шонделла Вінтерса на вечорі боксу в канадському Онтаріо.

Для нашого співвітчизника ця невдача стала першою на професійному ринзі. Тесленко вважався явним фаворитом поєдинку, на кону якого стояв чемпіонський пояс Північноамериканської боксерської асоціації (NABA) у суперважкій вазі.

Олександр Тесленко (зліва) Промоутерська компанія DiBella Entertainment

Олександр із перших раундів взявся тиснути на ветерана зі США, який часто притискався до канатів. Однак у четвертому раунді українець несподівано здав фізично і почав пропускати важкі удари суперника.

У наступній трихвилинці Вінтерс продовжив "насипати" Тесленку, а за декілька секунд до кінця раунду Олександр опинився на настилі рингу, змусивши свого тренера зупинити бій. У такий спосіб американець здобув перемогу технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський лінійний чемпіон суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі здобув важку перемогу над Отто Валліном зі Швеції, провівши більшість раундів із моторошним розсіченням.

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