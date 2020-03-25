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25 березня • оновлено в 11:31
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Володимиру Кличку - 44: в мережі згадали найкращі нокаути легенди боксу

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Сьогодні, 25 березня, 44 роки виповнилося легендарному українському боксеру Володимиру Кличку.

Користувач YouTube Олексій Шевкун зібрав в одному відео найкращі нокаути колишнього чемпіона світу у важкій вазі.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Нагадаємо, що Кличко-молодший був володарем титулів WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015) і журналу The Ring (2009-2015). Також на його рахунку "золото" в суперважкій вазі на Олімпіаді в Атланті в 1996 році.

Володимир Кличко протягом 4382 днів утримував титул чемпіона світу, що є рекордом у важкій вазі. Він є рекордсменом за кількістю перемог у боях за титул об'єднаного чемпіона і володарем найдовшої серії захистів об'єднаного титулу в історії професійного боксу.

За свою кар'єру українець провів 69 поєдинків, здобувши в них 64 перемоги і зазнавши 5 поразок. В останній раз він виходив на ринг 29 квітня 2017 року проти Ентоні Джошуа. Той бій він програв технічним нокаутом в 11-му раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коментуючи другий поєдинок між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Уайлдером, Володимир Кличко натякнув на повернення в бокс.

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Читайте всі новини по темі "WBA" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
WBA WBO
Особа
Володимир Кличко
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