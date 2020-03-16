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16 березня • оновлено в 21:11
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Володимир Кличко зробив емоційну заяву через коронавірус

1.1т
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Легендарний український боксер Володимир Кличко звернувся до людей із закликом поширити вірус солідарності у відповідь на пандемію коронавірусу в світі.

"Коронавірус є величезним випробуванням для наших урядів, систем охорони здоров'я, економік і всього людства. Прийшов час всім разом взяти участь у боротьбі з цим випробуванням, вносячи свій внесок у загальну справу", – написав Кличко-молодший на своїй сторінці в Linkedin.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

УНІАН

Він зазначив, що всі люди повинні сконцентруватися на найголовнішому – збереженні свого життя та життів оточуючих.

"Друзі, цей вірус багато в чому залежить від деталей, тому важливим стає кожна дія, кожен день і кожна людина. Давайте разом боротися з цим випробуванням. Наша колективна воля більше і сильніше, ніж у будь-якого захворювання. Разом ми є рушійною силою", – підсумував колишній боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" звернулося до вболівальників через ситуацію з коронавірусом.

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Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Кличко
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