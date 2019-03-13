Повернення скоро? Володимир Кличко приступив до тренувань

Легендарний український боксер Володимир Кличко, який завершив кар'єру в серпні 2017 року, відновив тренування.

Як повідомляє SportArena з посиланням на власні джерела, останні дні екс-чемпіон світу в суперважкій вазі перебуває в Києві, де і проводить свої заняття.

Володимир Кличко

5 березня Кличко-молодший отримав фантастичну пропозицію щодо свого повернення в ринг. Наш боксер може заробити 40 мільйонів доларів (трохи більше 1 млрд гривень) від стрімінгової платформи DAZN.

Перший бій планується організувати в Німеччині проти суперника, який входить у топ-10 світового рейтингу. Другий і третій – в Лондоні на стадіоні "Уемблі" з британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

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