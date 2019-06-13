Володимир Кличко повідомив трагічну новину: спортивні підсумки 12 червня

Володимир Кличко поділився з фанатами трагічною новиною, а донецький "Шахтар" офіційно представив нового тренера. OBOZREVATEL представляє головні новини середи, 12 червня.

Крім того, Олександр Усик зробив категоричну заяву про бій із Олександром Повєткіним. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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