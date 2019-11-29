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30 листопада • оновлено в 11:16
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Володимир Кличко потролив Зеленського й Трампа сміливою заявою

14.5т
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Легендарний український боксер Володимир Кличко висловив думку про те, що Україна – непередбачувана країна.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

globallookpress.com

В інтерв'ю агентству Associated Press видатний ексчемпіон світу в суперважкій вазі заявив, що передбачає велике майбутнє для своєї країни і водночас потролив президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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"Неможливе можливо. Боксер може стати мером великого міста з населенням в чотири мільйони людей. Комік може стати президентом країни. Це я говорю не тільки про Америку. Повірте, в Україні може трапитися все що завгодно", – сказав Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Кличко анонсував відновлення боксерської кар'єри, уточнивши, що гроші не є для нього метою, а має значення лише місце в історії.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Володимир Кличко
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ммде... Недалеко он от Витальки ушел... Ну а где же собснна троллинг?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Khruslov Alexey, некоторым необходимо перечитать три-четыре раза, причем, с особым вниманием, даже, я бы сказал, с потугами.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Сміливо, гостро, дотепно!
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