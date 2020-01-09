"Включити в обмін з РФ": українці обурилися через відео Ломаченка з російським спецназом

Підписники українського боксера Василя Ломаченка в Instagram активно висловлюють своє невдоволення через ролик, який сьогодні з'явився на його сторінці.

Спортсмен опублікував відео, на якому йде мова про "силу православного духу", на тлі розмов про який в кадрі не раз з'являються російські спецслужби. Крім того, в кінці ролика його автори висловлюють подяку за допомогу у зйомках "Ввічливим людям". Саме так називали військовослужбовців РФ, на формі яких не було розпізнавальних знаків.

Василь Ломаченко УНІАН

Це викликало шквал обурення в мережі. Користувачі Instagram обурені тим, що український боксер наважився на розміщення цього відеозапису.

"Вася, ви удар пропустили, не очікував від вас", "Ломаченка повинні включити у списки на наступний обмін (обмін військовополоненими – Ред.)", "Який сором, поки українці вмирають, щоб і Василя рідне місто не захопили, і не зробили з нього Донецьк з підвалами для тортур, Вася ходить з чуваками з руснявим прапором. Холодець в голові, не більше", – пишуть в коментарях під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко взяв участь у богослужінні в межах паломництва в Єрусалимі разом з УПЦ МП.

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