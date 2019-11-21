"Вклоніться переді мною": Джошуа розповів про реванш з Руїсом

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа розповів про свій настрій на бій-реванш з чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO мексиканцем Енді Руїсом.

В інтерв'ю Sky Sports Джошуа заявив, що збирається знову довести всьому світу свою велич.

Ентоні Джошуа Action Images

"Я буду битися з найсильнішим на даний момент боксером в світі. Я поб'ю Руїса і покажу, наскільки я великий. Люди думають, що Руїс – чудовий боксер. Коли я поб'ю його, хочу, щоб всі схилили переді мною коліно і сказали, що я великий", – зазначив британець.

Він також зазначив, що не зміг перемогти Руїса в першому бою і отримати при цьому заслужену повагу.

"Ви самі бачили мене на ринзі. Я не нагадував Кінг-Конга, правда? У мене не було подібного настрою. Безумовно, я буду битися проти суперника з найшвидшими руками. Руїс – найкращий боєць в суперважкій вазі. Коли я поб'ю його, хочу, щоб всі схилилися переді мною", – додав ексчемпіон.

Реванш Джошуа – Руїс відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський експерт боксу Володимир Гендлін назвав Кличка і Джошуа штучними боксерами.

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