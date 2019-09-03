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3 вересня • оновлено в 11:48
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Визнано таким, що не відбувся: перед боєм Ломаченко – Кемпбелл трапився гучний скандал

5.3т Читати матеріал російською

Скандалом закінчився поєдинок мексиканця Хуліо Сезара Мартінеса та британця Чарлі Едвардса за чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) у найлегшій вазі.

Битва за титул відбулася 31 серпня в андеркарті бою Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл. Поєдинок завершився у третьому раунді брудним прийомом від мексиканця. Після того, як його суперник опустився коліном на канвас, Мартінес не зупинився та свідомо завдав чемпіону удар по ребрах.

Едвардс тут же почав корчитися від болю, проте рефері ніяк не відреагував на заборонений прийом Мартінеса та зарахував британцю поразку. Під час оголошення переможця на O2 Arena у Лондоні зчинився неймовірний гамір.

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Відразу після цього президент WBC Маурісіо Сулейман піднявся на ринг і оголосив бій таким, що не відбувся. А промоутер Едвардса Едді Хірн виступив за введення в боксі системи відеоповторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів і став володарем трьох чемпіонських поясів у легкій вазі.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Місце
Англія Лондон
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