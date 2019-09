Визнано таким, що не відбувся: перед боєм Ломаченко – Кемпбелл трапився гучний скандал

Скандалом закінчився поєдинок мексиканця Хуліо Сезара Мартінеса та британця Чарлі Едвардса за чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) у найлегшій вазі.

Битва за титул відбулася 31 серпня в андеркарті бою Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл. Поєдинок завершився у третьому раунді брудним прийомом від мексиканця. Після того, як його суперник опустився коліном на канвас, Мартінес не зупинився та свідомо завдав чемпіону удар по ребрах.

Julio Cesar Martinez's defeat of Charlie Edwards has now been changed to a NO CONTEST after this punch landed as Edwards was on a knee. pic.twitter.com/OO06fKIYtv

Едвардс тут же почав корчитися від болю, проте рефері ніяк не відреагував на заборонений прийом Мартінеса та зарахував британцю поразку. Під час оголошення переможця на O2 Arena у Лондоні зчинився неймовірний гамір.

Відразу після цього президент WBC Маурісіо Сулейман піднявся на ринг і оголосив бій таким, що не відбувся. А промоутер Едвардса Едді Хірн виступив за введення в боксі системи відеоповторів.

DECISION CHANGED TO NO CONTEST!



WBC champion Mauricio Sulaiman has taken to the mic and informed us that it was an illegal finishing blow, the fight is a no contest!



Edwards keeps his belt! pic.twitter.com/XeWmN3uMJp