Вивели з рингу: російська боксерка висунула неординарну вимогу

Боксерка із Санкт-Петербурга Тетяна Дваждова виступає за скасування поділу спорту на чоловічий та жіночий. Вона провела 16 поєдинків проти чоловіків, вигравши 10 із них.

Як повідомляє агентство Eurosport, 14 грудня 24-річна спортсменка та її суперниця Юлія Волкова з'явилися на рингу з плакатами, на яких були написані вимоги про допуск жінок до змагань проти чоловіків.

Тетяна Дваждова Спорт-Експрес

"Наша мета – змінити правила аматорського спорту. Питання про припинення заборони на змагання з чоловіками має бути нормально розглянуто найближчим часом. Спочатку мають допустити до змагань з чоловіками тих, хто хоче, оскільки жіночі – наслідок уявлення про слабкість жінок у порівнянні з чоловіками та нездатність до конкуренції з ними", – заявила Дваждова.

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