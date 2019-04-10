Віталій Кличко розповів правду про камбек Володимира

Легендарний Володимир Кличко дійсно замислюється про повернення в професійний бокс.

Водночас його старший брат Віталій розповів, на яких умовах екс-чемпіон світу в суперважкій вазі відновить кар'єру.

Володимир Кличко World Street Journal

"Коли прийшла звістка, що телевізійний канал запропонував 40 мільйонів доларів за камбек, я подзвонив йому і запитав, що відбувається. Він сказав: "Ця пропозиція мене не особливо цікавить". Коли через декілька тижнів говорили про суму в розмірі 80 млн, я знову подзвонив і запитав: "Яка ситуація зараз?" Він відповів: "Це не та пропозиція, яка змінить мою думку, можливо, я почну думати про це після суми 100 млн", – наводить слова мера Києва Abendzeitung.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стриммінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку 80 млн доларів за повернення на ринг і проведення трьох боїв, два з яких – проти британців Ентоні Джошуа й Тайсона Ф'юрі.

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